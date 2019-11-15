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Сибирские ученые пополнили ряды академиков РАН

Главная Наука
Новосибирск
17:59 15 Ноября 2019
ученые, выборы, университет
Автор: Sibnovosti.ru
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Семь сибирских ученых пополнили ряды действительных членов Российской академии наук (РАН). Об итогах голосования на общем собрании членов РАН в Москве сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Голосование было тайным. Шесть новых академиков из семи работает в Новосибирске в структурах Сибирского отделения РАН.

В их числе заместитель директора Института ядерной физики по научной работ и декан физического факультета Новосибирского государственного университета (НГУ) Александр Бондарь, директор Института экономики и организации промышленного производства Валерий Крюков, завлабораторией биоорганической химии ферментов Института химической биологии и фундаментальной медицины Ольга Лаврик, директор Институт теплофизики Дмитрий Маркович, ректор НГУ Михаил Федорук и главный научный сотрудник Института геологии и минералогии Владислав Шацкий. Кроме того, действительным академиком избран Зинфер Исмагилов из Федерального исследовательского центра угля и углехимии в Кемерове.

В пресс-службе НГУ подсчитали, что шесть из семи сибиряков - новых действительных академиков РАН - являются выпускниками этого вуза.

Фото: сайт Российской академии наук

 

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