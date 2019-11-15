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Новосибирские ученые ускорят развитие генетических технологий

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Новосибирск
11:51 15 Ноября 2019
общество, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новосибирские ученые займутся развитием генетических технологий - исследователи уже работают над важными проектами в сфере сельского хозяйства. Об этом на совещании с председателем правительства РФ России Дмитрием Медведевым сообщил директор ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Алексей Кочетов.

Сейчас новосибирские ученые создают устойчивые к патогенам сорта картофеля и биотехнологические формы с повышенным содержанием крахмала. Также генетики выводят сорта пшеницы с повышенным содержанием клейковины и высокобелковые сорта ячменя. 

«В ближайшее время планируется отсеквенировать геномы отечественных сортов основных сельскохозяйственных культур, создать библиотеки генетических маркеров для маркерной селекции по конкретным признакам, вывести селекцию на геномный уровень», - рассказал о планах Алексей Кочетков. 

Новосибирск станет драйвером развития геномных направлений - ученые приблизят Россию к пятерке стран-лидеров по исследованиям и разработкам в области генетики и биотехнологии. 

«Мы планируем работать как открытая площадка, на которую могут заходить селекционеры, ВУЗы, фирмы-партнеры. Будет разработан набор высокотехнологичных услуг, в первую очередь — генетическое сопровождение селекционного процесса. На самом деле многие элементы этого уже есть. Формирование Курчатовского геномного центра ИЦиГ СО РАН позволит значительно усилить эту платформу», - цитирует журнал «Наука в Сибири» директора исследовательского центра. 

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