Новосибирские ученые ускорят развитие генетических технологий

Новосибирские ученые займутся развитием генетических технологий - исследователи уже работают над важными проектами в сфере сельского хозяйства. Об этом на совещании с председателем правительства РФ России Дмитрием Медведевым сообщил директор ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Алексей Кочетов.

Сейчас новосибирские ученые создают устойчивые к патогенам сорта картофеля и биотехнологические формы с повышенным содержанием крахмала. Также генетики выводят сорта пшеницы с повышенным содержанием клейковины и высокобелковые сорта ячменя.

«В ближайшее время планируется отсеквенировать геномы отечественных сортов основных сельскохозяйственных культур, создать библиотеки генетических маркеров для маркерной селекции по конкретным признакам, вывести селекцию на геномный уровень», - рассказал о планах Алексей Кочетков.

Новосибирск станет драйвером развития геномных направлений - ученые приблизят Россию к пятерке стран-лидеров по исследованиям и разработкам в области генетики и биотехнологии.