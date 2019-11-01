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Ученые и деятели культуры отправятся «Маршрутами Великой Северной экспедиции»

Главная Наука
Новосибирск
16:32 1 Ноября 2019
ученые, путешествие, маршруты
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2022 году в Санкт-Петербурге стартует проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Предполагается, что в нем примут участие более 80 ученых, журналистов и художников из России, Дании, Франции, Нидерландов и Германии.

Протяженность маршрута превысит 12 тыс. км. Он пройдет через 39 регионов РФ. По ходу путешествия будут организованы научные конференции, выставки и другие мероприятия.

«Цель экспедиции - рассказать о современной России, о ее народах, территории и природе нашим зарубежным коллегам и нам самим. Есть интерес проехать по стране маршрутами великих исследователей Сибири и Дальнего Востока XVIII века, например мореплавателя Витуса Беринга», - сообщил сегодня на пресс-конференции в новосибирском представительстве ТАСС автор проекта Ильдар Маматов.

Великой Северной экспедицией в российской научной традиции называют целый ряд географических экспедиций, предпринятых русскими моряками вдоль арктического побережья Сибири, к берегам Северной Америки и Японии. Они проводилась семью самостоятельными отрядами в 1733-1743 годах. Один из них возглавлял Витус Беринг. В результате впервые была произведена опись отдельных участков побережья Северного Ледовитого океана, открыт американский берег и подтверждено наличие пролива между Азией и Америкой, открыты и нанесены на карту Южные Курильские острова.

За участие в проекте каждому члену новой экспедиции предстоит заплатить €5 тыс. Впрочем, как отметил председатель комитета по международному сотрудничеству, продвижению территорий, развитию въездного и внутреннего туризма Новосибирской ассоциации туристских организаций Виктор Данн, организаторы ищут возможность привлечь дополнительные средства.

Фото: history-maps.ru

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