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Новосибирские нейрохирурги вживили электроды в мозг пациента

Главная Наука
Новосибирск
09:04 17 Октября 2019
общество, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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Нейрохирурги Клиники Мешалкина в Новосибирске провели операцию по вживлению электродов в мозг 21-летнего пациента. Они будут стимулировать работу головного мозга, за счет этого качество жизни больного повысится. Пациент клиники с 8 лет страдает редким хроническим заболеванием центральной нервной системы — генерализованной дистонией. Болезнь проявляется изменениями мышечного тонуса туловища, конечностей и лица, непроизвольными сокращениями мышц головы, шеи, рук и ног.

Метод глубинной стимуляции головного мозга предполагает введение электродов через микропроколы в голову – они будут проводить электрические импульсы.

«Импульсы генерирует заранее запрограммированное устройство — нейростимулятор, состоящий из батареи и чипа (микрокомпьютера), его имплантируют пациенту в подключичную область. Такое вмешательство позволяет нормализовать функциональные нарушения и повысить качество жизни», — сообщили в пресс-службе администрации Новосибирска.

После операции молодой пациент может самостоятельно передвигаться и выполнять все необходимые действия. Раньше у него не получалось даже держать ручку.

Фото: meshalkin.ru

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