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Новосибирцы научили роботов следить за охраной труда во время опасных работ

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Новосибирск
14:40 30 Сентября 2019
наука, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Инженеры НГТУ НЭТИ научили искусственный интеллект наблюдать за соблюдением правил охраны труда на производствах. Роботы будут анализировать видеоконтент за человека, сообщили в вузе. 

Сейчас на заводах за соблюдением правил следит человек. Он просматривает видеопотоки в реальном времени. Но когда камер слишком много, за процессом уследить сложнее, уверены эксперты. Тогда на помощь приходит искусственный интеллект, способный выполнять целый ряд задач. Робот может идентифицировать человека, регистрировать события, а также контролировать технологические операции. Он не допустит ошибок, которые могут стоить жизни рабочим. 

 

Ученые уверены, что видеосистема охраны труда может существенно повысить качество принимаемых решений за счет применения системы автоматической интеллектуальной аналитики.

«Есть требования по использованию средств защиты: каска должна быть на голове, перчатки на руках и так далее. Система должна обнаружить в изображении не просто перчатки, а их положение в определенной позиции. Ей надо понимать, где находятся ключевые точки тела в пространстве. В процессе применяются нейронные сети. Мы обучаем нейросети на большом наборе изображений, чтобы понимать, какие образы правильные, а какие нет. Искусственный интеллект анализирует видео и выдает результат. Например, если работник не надел один из элементов экипировки, то система подаст сигнал тревоги и не допустит его на рабочий объект. Система отслеживает процесс в динамике: если во время работы человек снял элемент рабочей экипировки, она также на это отреагирует», — рассказывает один из авторов проекта Иван Томилов.

Ученые планируют усовершенствовать систему, научив робота идентифицировать личность. В будущем инженеры хотят внедрить установку на опасные производства. Проектом уже заинтересовали крупные компании. 

 

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