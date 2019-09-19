«Академгородок 2.0» стоит перед выбором приоритетов и системы управления

Реализация проекта «Академгородок 2.0» в Новосибирской области столкнулась с рядом организационных проблем. На них указали участники Всероссийского съезда представителей преференциальных территорий. Высоту препятствий вместе с ними оценил корреспондент Sibnovosti.ru Валерий Лавский.

Съезд прошел в Новосибирске в рамках форума технологического развития «Технопром-2019». Напомним, по итогам заседания совета по науке и образованию и встречи с учеными Сибирского отделения РАН 8 февраля 2018 года президент РФ Владимир Путин дал поручение подготовить проект развития Новосибирского научного центра («Академгородок 2.0»). В августе прошлого года глава государства на «Технопроме-2018» ознакомился с ходом подготовки к его реализации.

Как рассказал год спустя, на «Технопроме-2019» заместитель министра науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Фурсов, материалы по 21 проекту развития научной инфраструктуры в рамках «Академгородка 2.0» в начале сентября были направлены в министерство науки и высшего образования РФ.

«После согласования с минобрнауки (проекты – Sibnovosti.ru) станут основанием для дальнейшей работы по получению средств из федерального бюджета…», - пояснил Алексей Фурсов.

Речь, фактически идет о десяти проектах. В ходе подготовки документации и составления заявок для включения в Федеральную адресную инвестиционную программу они были разбиты на 21 инвестиционный проект. Например, развитие инфраструктуры Новосибирского государственного университета – это пять инвестпроектов, развитие Центра генетических технологий – восемь и т. д.

«Действительно, материалы поступили в минобрнауки, находятся на сегодняшний день на экспертизе», - подтвердил директор департамента инноваций и перспективных исследований федерального минобрнауки Вадим Медведев.

Впрочем, это не значит, что все заявки будут удовлетворены в кратчайшие сроки. Даже несмотря на благожелательное отношение к «Академгородку 2.0» в целом у федерального руководства. Об этом предупредил представитель департамента государственной научной и научно-технической политики минобрнауки Кирилл Борисов.

«Здесь, я думаю, мы будем работать, поскольку ясно, что 21 проект сразу навряд ли кто-то включит (в программу финансирования – Sibnovosti.ru), и здесь надо будет устанавливать приоритизацию…», - предположил он.

О том, что с порядком финансирования могут возникнуть неожиданные проблемы, уже знакомы разработчики проекта строительства центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ). Строительство первой очереди стоимостью 37,1 млрд руб. должно быть завершено до 31 декабря 2023 года.

«У нас сформированы уже все органы управления. Был разработан и утвержден план-график дорожной карты. В принципе, он был согласован с департаментом имущественных отношений и бюджетных инвестиций минобрнауки, но, к сожалению, верхней подписи замминистра мы не получили», - посетовал директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

Как неожиданно выяснили недавно сибирские ученые, свой проект СКИФа подготовил национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». И, хотя, Валерий Бухтияров выразил надежду на то, что именно новосибирский вариант СКИФа будет утвержден в ближайшее время, 100-процентной уверенности в этом нет.

«Сроки (строительства СКИФа – Sibnovosti.ru) очень жесткие. И любая затяжка финансирования, … конечно, напрягает и имеет риски срыва сроков этого проекта», - заметил директор Института катализа.

Наконец, еще одной важной проблемой, которую предстоит решить, является выбор организационной формы управления «Академгородком 2.0».

«Такая сложная система, как новое территориальное образование с концентрацией исследований и разработок, требует новых подходов к управлению такой территорией. Поэтому с учетом обсуждений, которые были проведены в рамках межведомственной рабочей группы, нами проведена работа по формированию концепции получения статуса инновационного научно-технологического центра на территории Академгородка. Соответствующие наработки имеются. Сейчас проведем согласовательные моменты, которые связаны с разными подходами между основными участниками процесса…», - рассказал участникам заседания Алексей Фурсов.

По словам новосибирского замминистра, заявка на получение статуса будет до конца ноября составлена и оправлена на согласование в минобрнауки. Руководство области, по-видимому, считает целесообразным включить «Академгородок 2.0» в систему управления Научно-образовательным центром мирового уровня, который планируется здесь создать. Не меняя при этом административно-территориальное деление региона.

Но есть и другие мнения. Директор Союза наукоградов России Михаил Кузнецов привел в пример экстерриториальность «Сколково». А руководитель Центра стратегического анализа и планирования Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Вячеслав Селиверстов отметил, что вопросы межмуниципального взаимодействия при реализации проекта «Академгородок 2.0» неизбежно «станут очень и очень острыми». Дело в том, что в нем задействованы территории не только Новосибирска, но и наукограда Кольцово, поселка Краснообск и города Бердска.

«Ответ на этот вопрос вам надо будет продумать быстрее, потому что масштаб работ будет возрастать. Сложнее будет реализовывать», - посоветовал Алексею Фурсову Вадим Медведев.

Фото: Sibnovosti.ru, пресс-служба международного форума технологического развития «Технопром-2019»