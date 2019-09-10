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На борьбу с новосибирской саранчой бросили беспилотники

Главная Наука
Новосибирск
16:50 10 Сентября 2019
беспилотник, насекомые, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области создают цифровую карту распространения саранчи. Эта работа ведется с применением дронов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«С помощью беспилотников энтомологи из Новосибирска определяют участки, где растет полынь с примесью разнотравья: именно в таких местах предпочитает жить местная саранча в период сниженной активности», - поясняет сайт издания СО РАН «Наука в Сибири».

По оценке ведущего научного сотрудника Института систематики и экологии животных СО РАН Михаила Сергеева, с помощью снимков растительности, сделанных из космоса, решить эту задачу невозможно. Они не имею достаточного расширения. Дрон уже испытан на полигоне «Александровское» в Карасукском районе Новосибирской области. Качество снимков удовлетворило исследователей.

В Новосибирской области прус и другие виды саранчи в основном встречаются на границе с Казахстаном и Алтайским краем. Последняя большая вспышка их численности случилась в 1999-2001 годах. Создание цифровой карты распространения саранчи ведется при поддержке РФФИ и регионального правительства.

 Фото: pixabay.com

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