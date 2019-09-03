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Башня сбрасывания может появиться в новосибирском Академгородке

Главная Наука
Новосибирск
11:30 3 Сентября 2019
исследования, башня, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
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В новосибирском Академгородке может появиться башня сбрасывания. Объект необходим для изучения различных процессов в состоянии невесомости, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Проект может быть реализован в рамках междисциплинарного исследовательского комплекса аэрогидродинамики, машиностроения и энергетики. В его создании участвуют новосибирские Институт теплофизики, Институт теоретической и прикладной механики, Институт гидродинамики и Институт химической кинетики и горения СО РАН.

«Башня сбрасывания представляет собой здание высотой около 200 м. Внутри него расположен металлический цилиндр, из которого откачан газ. Любое тело, попавшее в этот цилиндр, под действием гравитации будет пребывать в условиях невесомости. Внутри капсулы, которая движется по цилиндру, расположено экспериментальное оборудование», - описывает объект сайт издания СО РАН «Наука в Сибири».

В настоящее время, по его данным, новосибирские ученые проводит подобные исследования в параболических полетах на самолете Европейского космического агентства в аэропорту французского города Бордо. Но такие полеты дороги и редки.  

Фото: pixabay.com

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