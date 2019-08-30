Новосибирску поручено стать мировым центром математики

Один из четырех российских математических центров мирового уровня будет создан в Сибири. «Математический центр в Академгородке» создадут Новосибирский государственный университет (НГУ) и Институт математики им. Соболева СО РАН, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Математические центры мирового уровня формируются в рамках национального проекта «Наука», рассчитанного до 2024 года. По данным министерства науки и высшего образования РФ, отбор из девяти заявок провел специально созданный совет. В его состав вошли представители минобрнауки, Российской академии наук, Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных исследований, ведущие математики страны. Помимо новосибирской, больше заявок из восточной части страны не было.

По данным пресс-службы НГУ, в рамках программы «Математического центра в Академгородке» выделены 10 научных направлений: шесть из них – в институте, четыре – в вузе.

«Планируется, что на поддержку создания и развития математических центров мирового уровня в 2019 году будет израсходовано 320 млн руб., а в 2020 – 640 млн руб. из федерального бюджета. Всего на данное мероприятие на период до 2024 года предусмотрено более 3,7 млрд руб., включая средства федерального бюджета в размере более 3,5 млрд руб.», - привел сайт минобрнауки слова вице-премьера российского правительства Татьяны Голиковой.

«Плановая запрашиваемая сумма на создание центра составила 880 млн руб. С учетом софинансирования, общая стоимость проекта будет около 952 млн руб.», - уточнил декан механико-математического факультета НГУ Игорь Марчук на сайте университета.

Как писали Sibnovosti.ru, Новосибирская область также претендует на создание научно-образовательного центра мирового уровня.