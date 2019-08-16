Великому Шелковому пути не дают состариться

Один из ведущих сибирских археологов, занимающихся скифским периодом, Петр Шульга завершил работу над новой книгой. Монография старшего научного сотрудника отдела палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН посвящена, как сообщает корреспондент Sibnovosti.ru Валерий Лавский, исследованию раннескифских погребений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

По словам новосибирского ученого, комплекс из примерно 250 могил датируется IX веком до н. э. Он древнее курганов Аржаан в Туве, которые до последнего времени считались самыми ранними из найденных скифских захоронений.

Фото: карта распространения скифских культур из материалов Института археологии и этнографии СО РАН

Помимо изучения собственно скифской культуры, новая работа позволяет уточнить хронологию существования Великого Шелкового пути. Это путь торговых караванов, связывавший Китай с Европой в Древнем мире и Средних веках. Он был проложен через Синьцзян и именно по этому маршруту прошел великий венецианский путешественник XIII века Марко Поло. Впрочем, сам термин «Великий Шелковый путь» появился только в XIX веке.

«Синьцзян был заселен европеоидами. Это были культуры, которые пришли с запада, с Алтая. Сейчас дополнительные данные об этом есть. Монголоиды со стороны Китая не уходили дальше на запад. Смесь определенная была, но она была незначительной», - утверждает Петр Шульга, говоря об этом регионе времен появления скифских захоронений.

Таким образом, по его мнению, безосновательными выглядят попытки ряда историков из разных стран «удревнить» классический маршрут Великого Шелкового пути через западный Китай.

По словам Петра Шульги, в настоящее время некоторые исследователи говорят о существовании предтечи Великого Шелкового пути даже в бронзовом веке (на Ближнем Востоке поздний бронзовый век относят к 1600-1200 годам до н. э.). Распространенной является и точка зрения главного научного сотрудника отдела Востока Эрмитажа Евгения Лубо-Лесниченко, согласно которой торговый маршрут через Синьцзян существовал с IV или даже VI века до н. э.

«Никаких постоянных связей не было где-то до II века до н. э. Собственно, в конце II века, уже после смерти императора Цинь Шихуанди появляется собственно Шелковый путь через Синьцзян… Это абсолютно так и никаких полутора тысяч лет (устойчивых торговых связей по этому маршруту – Sibnovosti.ru) до этого не было. Почти никаких связей», - уверен новосибирский археолог.

Петр Шульга считает, что предпосылки формирования Великого Шелкового пути через нынешний Синьцзян появились только в конце IV века до н. э. Причиной тому стало разрушение Персидской империи армией Александра Македонского. Ее поход прервал торговые связи с южной Сибирью, благодаря которым до этого периода китайские товары и попадали на Ближний Восток и в Центральную Азию.

Археологические находки говорят о том, с эпохи бронзы между Китаем, южной Сибирью и Забайкальем существовали постоянные связи. Именно этим путем, как считает новосибирский исследователь китайские предметы распространялись на запад.

Фото: сходство находок из двух регионов из материалов Института археологии и этнографии СО РАН

«Началу функционирования Шелкового пути через Синьцзян предшествовали активные торговые отношения северных царств Китая с кочевниками Южной Сибири в IV-III веках до н. э. и поставки хуннам «даров» из Хань во II веке до н. э., посредством которых шелк и лаковые изделия проникали в Южную Сибирь, Среднюю Азию и кружным путем в Синьцзян», - делает вывод Петр Шульга.

И только во II веке до н. э. после посольства императора У-ди в Центральную Азию в государство народа юэчжи (китайцы рассчитывали на его помощь в борьбе с хунну) по классическому маршруту Великого Шелкового пути через Синьцзян пошли торговые караваны.

Фото: панно, посвященное Великому Шелковому пути, на станции метрополитена Алматы «Жибек Жолы»

Впрочем, научных работ о функционировании Шелкового пути через северное сибирское ответвление, как подчеркивает Петр Шульга, пока нет.