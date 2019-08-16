16 августа
Новосибирск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Великому Шелковому пути не дают состариться

Главная Наука
Новосибирск
15:30 16 Августа 2019
археология, сибирь, китай
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Один из ведущих сибирских археологов, занимающихся скифским периодом, Петр Шульга завершил работу над новой книгой. Монография старшего научного сотрудника отдела палеометалла Института археологии и этнографии СО РАН посвящена, как сообщает корреспондент Sibnovosti.ru Валерий Лавский, исследованию раннескифских погребений в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

По словам новосибирского ученого, комплекс из примерно 250 могил датируется IX веком до н. э. Он древнее курганов Аржаан в Туве, которые до последнего времени считались самыми ранними из найденных скифских захоронений.

Великому Шелковому пути не дают состариться

Фото: карта распространения скифских культур из материалов Института археологии и этнографии СО РАН

Помимо изучения собственно скифской культуры, новая работа позволяет уточнить хронологию существования Великого Шелкового пути. Это путь торговых караванов, связывавший Китай с Европой в Древнем мире и Средних веках. Он был проложен через Синьцзян и именно по этому маршруту прошел великий венецианский путешественник XIII века Марко Поло. Впрочем, сам термин «Великий Шелковый путь» появился только в XIX веке.

«Синьцзян был заселен европеоидами. Это были культуры, которые пришли с запада, с Алтая. Сейчас дополнительные данные об этом есть. Монголоиды со стороны Китая не уходили дальше на запад. Смесь определенная была, но она была незначительной», - утверждает Петр Шульга, говоря об этом регионе времен появления скифских захоронений.

Великому Шелковому пути не дают состариться

Таким образом, по его мнению, безосновательными выглядят попытки ряда историков из разных стран «удревнить» классический маршрут Великого Шелкового пути через западный Китай.

По словам Петра Шульги, в настоящее время некоторые исследователи говорят о существовании предтечи Великого Шелкового пути даже в бронзовом веке (на Ближнем Востоке поздний бронзовый век относят к 1600-1200 годам до н. э.). Распространенной является и точка зрения главного научного сотрудника отдела Востока Эрмитажа Евгения Лубо-Лесниченко, согласно которой торговый маршрут через Синьцзян существовал с IV или даже VI века до н. э.

«Никаких постоянных связей не было где-то до II века до н. э. Собственно, в конце II века, уже после смерти императора Цинь Шихуанди появляется собственно Шелковый путь через Синьцзян… Это абсолютно так и никаких полутора тысяч лет (устойчивых торговых связей по этому маршруту – Sibnovosti.ru) до этого не было. Почти никаких связей», - уверен новосибирский археолог.

Петр Шульга считает, что предпосылки формирования Великого Шелкового пути через нынешний Синьцзян появились только в конце IV века до н. э. Причиной тому стало разрушение Персидской империи армией Александра Македонского. Ее поход прервал торговые связи с южной Сибирью, благодаря которым до этого периода китайские товары и попадали на Ближний Восток и в Центральную Азию.

Археологические находки говорят о том, с эпохи бронзы между Китаем, южной Сибирью и Забайкальем существовали постоянные связи. Именно этим путем, как считает новосибирский исследователь китайские предметы распространялись на запад.

Великому Шелковому пути не дают состариться

Фото: сходство находок из двух регионов из материалов Института археологии и этнографии СО РАН

«Началу функционирования Шелкового пути через Синьцзян предшествовали активные торговые отношения северных царств Китая с кочевниками Южной Сибири в IV-III веках до н. э. и поставки хуннам «даров» из Хань во II веке до н. э., посредством которых шелк и лаковые изделия проникали в Южную Сибирь, Среднюю Азию и кружным путем в Синьцзян», - делает вывод Петр Шульга.

И только во II веке до н. э. после посольства императора У-ди в Центральную Азию в государство народа юэчжи (китайцы рассчитывали на его помощь в борьбе с хунну) по классическому маршруту Великого Шелкового пути через Синьцзян пошли торговые караваны. 

Великому Шелковому пути не дают состариться

Фото: панно, посвященное Великому Шелковому пути, на станции метрополитена Алматы «Жибек Жолы»

Впрочем, научных работ о функционировании Шелкового пути через северное сибирское ответвление, как подчеркивает Петр Шульга, пока нет.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Наука / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Военных РФ оснастят специальными мобильными средствами связи

Военных РФ оснастят специальными мобильными средствами связи

12 Августа 2019 г.
Военные части, расположенные в Хабаровске и Новосибирске, уже получили новую технику.
Новости Новосибирска: Новосибирский завод скопировал телескоп Исаака Ньютона

Новосибирский завод скопировал телескоп Исаака Ньютона

5 Августа 2019 г.
ТАЛ-35 поступят в продажу
Новости Новосибирска: Горно-Алтайский музей получил сруб скифской гробницы

Горно-Алтайский музей получил сруб скифской гробницы

2 Августа 2019 г.
Это самая древняя деревянная погребальная конструкция из найденных в России
Новости Новосибирска: Новосибирские ученые разработали систему реабилитации людей после инсульта

Новосибирские ученые разработали систему реабилитации людей после инсульта

27 Июля 2019 г.
Специальная установка практически вдвое сокращает период реабилитации
Новости Новосибирска: Сибирские ученые открыли новые свойства алмазов

Сибирские ученые открыли новые свойства алмазов

9 Июля 2019 г.
Этот минерал можно использовать в научных экспериментах
Новости Новосибирска: Новосибирские ученые изучают причины извержения вулкана в Италии

Новосибирские ученые изучают причины извержения вулкана в Италии

5 Июля 2019 г.
Исследователи пытаются выяснить, почему в жерле происходят землетрясения
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Новосибирский аэропорт строит спорткомплекс для Оби

Новосибирский аэропорт строит спорткомплекс для Оби

15 Августа 2019 г.
Компания вложила в проект 105 млн рублей
Новости Новосибирска: На новосибирском Монументе Славы советскую плитку заменят красноярской

На новосибирском Монументе Славы советскую плитку заменят красноярской

15 Августа 2019 г.
Реконструкция должна быть завершена 2019 года
Новости Новосибирска: «ИрАэро» заменила «Уральские авиалинии» на рейсе Москва – Новосибирск

«ИрАэро» заменила «Уральские авиалинии» на рейсе Москва – Новосибирск

16 Августа 2019 г.
Вчера «Уральские авиалинии» потеряли А321
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356