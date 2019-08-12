Военных РФ оснастят специальными мобильными средствами связи

В составе бригад управления Минобороны РФ появятся роты, которые будут оснащены мобильными ретрансляторами и антеннами сотой связи, сообщают сегодня «Известия» со ссылкой на источник в министерстве.

Такие средства связи смогут выдержать температуру в диапазоне от 20° до 50°. Военные части, расположенные в Хабаровске и Новосибирске, уже получили новую технику.

Кроме того, с помощью такой техники подразделения смогут подключаться к сигналу основных федеральных операторов, которые находятся в радиусе до 40 км от передвижной вспышки.

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