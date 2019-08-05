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Новосибирский завод скопировал телескоп Исаака Ньютона

Главная Наука
Новосибирск
16:39 5 Августа 2019
завод, изобретение, изображение
Автор: Sibnovosti.ru
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На «Новосибирском приборостроительном заводе» (НПЗ) изготовлена точная реплика телескопа Исаака Ньютона. Она получила название ТАЛ-35, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным холдинга «Швабе», в состав которого входит НПЗ, единственное отличие новосибирского прибора заключается в качестве изображения. Для его улучшения вместо полированной бронзовой пластины, которая применялась для отражения в английском телескопе 1668 года, использовано оптическое алюминированное зеркало. ТАЛ-35 поступили в продажу.

«Идея возродить телескопы Ньютона появилась еще в 2008 году, когда в Новосибирск приехали ученые и просто любители астрономии со всего мира с целью увидеть полное солнечное затмение, которое наступило 1 августа. Мы хотели, чтобы, уезжая, гости забрали с собой не просто хорошие впечатления, а особые сувениры, напоминавшие бы им о посещении столицы Сибири», - привела пресс-служба «Швабе» комментарий гендиректора НПЗ Василия Рассохина.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в конце 2019 года НПЗ в рамках совместного проекта с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого планирует выпустить опытный образец ультразвукового комплекса для неинвазивной терапии (HIFU) новообразований.

Фото: сайт холдинга «Швабе»

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