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Горно-Алтайский музей получил сруб скифской гробницы

Главная Наука
Новосибирск
18:06 2 Августа 2019
музей, экспозиция, курган
Автор: Sibnovosti.ru
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Национальный музей им. Анохина в Горно-Алтайске пополнился новым важным экспонатом. Это внешний бревенчатый сруб открытой еще 70 лет назад скифской гробницы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Размеры сруба составляют 4х7х2 м. Это позволяет говорить о нем, как о самой древней и самой большой деревянной (она датируется V-III веками до н. э.) погребальной конструкции, найденной на территории России.

Сруб был найден экспедицией Эрмитажа в 1949 году в Пятом мерзлотном кургане в долине Пазырык. Внутренний сруб извлекли уже тогда, и в настоящее время он хранится в Эрмитаже вместе с многочисленными найденными в нем находками. В их числе, сохранившиеся благодаря вечной мерзлоте мумии мужчины и женщины, войлочный и узловой ворсовый ковры, останки лошадей в полном конском снаряжении и др.

По данным сайта Национального музея им. Анохина, пока сруб сложен во внутреннем дворе музея для просушки и проветривания. Увидеть его среди экспонатов можно будет в ноябре 2019 года.

Фото: сайт Национального музея им. Анохина

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