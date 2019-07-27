Новосибирские ученые разработали систему реабилитации людей после инсульта

Группа ученых из Новосибирска придумала аппарат для реабилитации пациентов после инсульта. Система также помогает организму восстанавливаться после травм. О разработке сообщило агентство ТАСС.

Специальная установка практически вдвое сокращает период реабилитации. Если раньше этот процесс занимал минимум полгода, то теперь — несколько месяцев.

По словам разработчика Алексея Цыгулина, комплекс представляет машину весом около 30 кг, которая состоит из пяти частей, разработка позволяет пациенту имитировать ходьбу со скоростью до 2,5-3 км в час.

«Больной с помощью ремней закрепляется за спину, ступни и голени, и потом в соответствии с программой имитируется ходьба по прямой, по лестнице, вверх и вниз», — сказал разработчик.

Систему испытывали медики. Врачи подтвердили, что она действительно позволяет восстановить двигательные функции после разного рода травм, в том числе после перенесенного инсульта.

Одна такая машина стоит 2-3 млн рублей. Это минимум в два раза ниже, чем зарубежные аналоги.