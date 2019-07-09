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Сибирские ученые открыли новые свойства алмазов

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Новосибирск
09:49 9 Июля 2019
общество, наука, сибирь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ученые из Томска, Новосибирска и Красноярска совместно с исследователями из Германии и Южной Кореи открыли новые свойства алмазов, добываемых в Попигайском кратере Якутии. Физики доказали, что минералы имеют максимальную способность сопротивляться всестороннему сжатию. Это позволит ученым использовать алмазы в квантовой физике, лазерных технологиях и других областях, где нельзя допускать погрешности. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства науки и высшего образования. 

«Используя комбинацию экспериментальных и теоретических методов, они доказали, что эта разновидность минерала способна сопротивляться всестороннему сжатию сильнее, чем «идеальные» экземпляры», — рассказали об исследовании. 

Алмазы, добытые на месторождении «Скальное», образовались в результате естественных процессов после падения метеорита. Свойства этих минералов отличаются от аналогов. Алмазы являются более упругими и лучше противостоят сжатию. 

Примечательно, что только месторождение «Скальное» содержит в себе больше алмазов, чем все кимберлитовые месторождения мира.

В дальнейшем попигайские алмазы можно будет использовать даже в космических технологиях. 

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