Сибирские ученые открыли новые свойства алмазов

Ученые из Томска, Новосибирска и Красноярска совместно с исследователями из Германии и Южной Кореи открыли новые свойства алмазов, добываемых в Попигайском кратере Якутии. Физики доказали, что минералы имеют максимальную способность сопротивляться всестороннему сжатию. Это позволит ученым использовать алмазы в квантовой физике, лазерных технологиях и других областях, где нельзя допускать погрешности. Об этом сообщили в пресс-службе российского министерства науки и высшего образования.

«Используя комбинацию экспериментальных и теоретических методов, они доказали, что эта разновидность минерала способна сопротивляться всестороннему сжатию сильнее, чем «идеальные» экземпляры», — рассказали об исследовании.

Алмазы, добытые на месторождении «Скальное», образовались в результате естественных процессов после падения метеорита. Свойства этих минералов отличаются от аналогов. Алмазы являются более упругими и лучше противостоят сжатию.

Примечательно, что только месторождение «Скальное» содержит в себе больше алмазов, чем все кимберлитовые месторождения мира.

В дальнейшем попигайские алмазы можно будет использовать даже в космических технологиях.