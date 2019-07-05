С космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с российским «Метеором-М» №2-2 и 32 малыми спутниками.

За пуском наблюдали секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, вице-премьер Юрий Борисов, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщает РИА Новости.

Это первый пуск с Восточного в 2019 году. Прошлый аналогичный запуск с Восточного в ноябре 2017 года закончился неудачно.

Помимо «Метеора» ракета доставит на орбиты спутники США, Великобритании, Германии, Таиланда и Чехии, а также несколько университетских аппаратов из Швеции, Франции, Германии, Эстонии и Эквадора.

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