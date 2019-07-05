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Новосибирские ученые изучают причины извержения вулкана в Италии

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Новосибирск
14:16 5 Июля 2019
наука, новосибирск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Новосибирские ученые СО РАН уехали в Италию, чтобы помочь иностранным коллегам разобраться в причинах извержения вулкана Стромболи. Он стал активен 3 июля 2019 года. На основе сейсмических данных исследователи смогут построить модель строения вулкана перед взрывом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на научный центр. 

Напомним, извержение вулкана началось на острове Стромболи в Италии 3 июля. Местные жители заметили потоки лавы, которые спускались с вершины горы. Вулкан начал выбрасывать черный дым и раскаленные камни. В результате природного ЧП погиб один человек, еще один пострадал. 

Ученые выяснят, почему происходят землетрясения внутри вулкана. 

«Если внутри вулкана все горячее и расплавленное, то землетрясений там случиться не может - они происходят только в какой-то более холодной и хрупкой субстанции», — предположил заместитель директора ИНГГ СО РАН, заведующий лабораторией сейсмической томографии Иван Кулаков.

Вулкан в Италии ежедневно посещают сотни туристов. Его активность очень опасна для населения — толчки могут вызвать цунами, которые затронут остров и даже север Сицилии. 

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