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В Сибири создали ветрогенератор для нагрева воды без электричества

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Новосибирск
12:46 5 Июля 2019
наука, энергетика, изобретение, сибирь
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Устройство может превращать механическую энергию ветряка в тепловую, минуя дополнительные этапы преобразования энергии. Об этом пишет «Российская газета».

По данным ученых, эффективность ветрогенератора, производящего электричество, не превышает 40%. У новой установки КПД составляет почти 100%.

По словам старшего научного сотрудника Института Теплофизики СО РАН Александра Назарова, такие устройства пригодятся в частном доме или на даче.

Эффективны они будут в местах, куда трудно подвести электричество - вдоль автотрасс, на отдаленных фермах и стойбищах. 

Фото с сайта clean-energy.ru

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