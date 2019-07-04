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Новосибирские геофизики займутся изучением итальянского вулкана Стромболи

Главная Наука
Новосибирск
18:22 4 Июля 2019
ученые, вулкан, италия
Автор: Sibnovosti.ru
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Ученые новосибирского Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН помогут итальянским коллегам разгадать причину землетрясений внутри вулкана на острове Стромболи. Его извержение 3 июля привело к гибели туриста, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Национальный институт геофизики и вулканологии Италии предоставит ИНГГ полные записи сейсмических данных за несколько дней до извержения. Благодаря им ученые смогут воссоздать модель строения вулкана непосредственно перед взрывом. Как пояснили в пресс-службе института, заместитель директора ИНГГ, обращение итальянской стороны вызвано тем, что заведующий лабораторией сейсмической томографии Иван Кулаков уже принимает участие в изучении Стромболи. Он посетил остров за неделю до этого извержения.

«Основной вопрос, который нам предстоит решить вместе итальянскими коллегами – почему происходят землетрясения внутри вулкана? Ведь если внутри вулкана все горячее и расплавленное, то землетрясений там случиться не может – они происходят только в какой-то более холодной и хрупкой субстанции», - сформулировал задачу Иван Кулаков.

Вулканический остров Стромболи расположен в Тирренском море к северу от Сицилии. Вулканическая активность на нем не прекращается более 2 тыс. лет.

Фото: сайт Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН им. Трофимука

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