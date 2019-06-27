Новосибирский вуз создаст технологический центр мирового уровня

ФГБУ «Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ НЭТИ) создаст экспериментально-технологический центр. Он будет использоваться для научных исследований мирового уровня и отработки новых технологий, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным пресс-службы вуза, экспериментально-технологический центр разместится на пр. Маркса, 20, корпус 5А. Сейчас здесь находится неиспользуемое двухэтажное здание 1985 года постройки. Его предполагается перестроить в пятиэтажное с увеличением площади с 2,6 тыс. до 4 тыс. кв. м.

Для проведения работ объявлен аукцион со стартовой ценой 229,8 млн руб. Он назначен на 15 июля 2019 года. Средства выделяет минобрнауки России в целях увеличения объема разработок для потребностей рынков Национальной технологической инициативы и в целях кооперации науки и бизнеса. Оборудование для центра будет закуплено за счет средств самого НГТУ НЭТИ и ряда грантов.

В университете рассчитывают на то, что использование экспериментально-технологического центра позволит увеличить доходы НГТУ от научных работ до 700 млн руб. в год (в 2018 году – около 400 млн руб.).

Фото: сайт Новосибирского государственного технического университета НЭТИ