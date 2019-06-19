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НГУ стал вторым из российских вузов в QS World University Rankings 2020

Главная Наука
Новосибирск
12:41 19 Июня 2019
рейтинг, вуз, университет
Автор: Sibnovosti.ru
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Опубликован очередной рейтинг вузов мира – QS World University Rankings 2020. Его ежегодно составляет британская компания Quacquarelli Symonds, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Всего в рейтинг внесен 1 001 вуз. В их числе на этот раз 25 российских. Лучшим сибирским вузом признан Новосибирский государственный университет (НГУ). Он занял 231-е место, заметно шагнув вверх по сравнению с предыдущим рейтингом (244-е). Среди высших учебных заведений РФ НГУ уступил только Московскому государственному университету, который оказался на 84-й позиции.

«В плане актуализации научных направлений мы постепенно переходим от исследований с горизонтом внедрения через десятилетия к таким, по которым можно получить практический результат за несколько лет, – это глубокое машинное обучение, квантовая информатика, точное геномное редактирование, ядерная медицина», - привел сайт НГУ комментарий проректора по программам развития Алексея Окунева.

Четвертым среди университетов РФ и 268-м в общем зачете стал Томский государственный университет. Помимо двух упомянутых выше вузов выше него еще Санкт-Петербургский государственный университет. Томский политехнический университет занял 387-е место.

QS World University Rankings рассчитывается Quacquarelli Symonds совместно с изданием Times Higher Education с 2004 года. Он основан на оценке репутации вузов в академической среде и среди работодателей, цитируемости публикаций сотрудников, соотношения числа преподавателей и студентов, а также относительной численности иностранных преподавателей и иностранных студентов в вузе.

В первой десятке на этот раз пять американских университетов, четыре британских и один швейцарский.

Фото: www.topuniversities.com

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