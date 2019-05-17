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Томская и Новосибирская области выбрали общий путь развития

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Новосибирск
16:25 17 Мая 2019
политика, развитие, регионы, сибирь, новосибирск
Источник: sibnovosti.ru
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Губернаторы Томской и Новосибирской областей обсудили перспективы сотрудничества. Встреча двух глав сибирских регионов прошла сегодня в администрации Томской области.

По словам главы Томской области Сергея Жвачкина, регионы выбрали общий путь развития, в основе которого наука и технологии. Дальнейшее развития областей должной идти именно по этим направлениям, подчеркнул губернатор, сообщает "Радио Сибирь"

Как отметил, в свою очередь, Андрей Травников, регионы активно взаимодействуют в сфере высшего образования, медицины и во многих других. В рамках поездки Травников проведет в Томске заседание рабочей подгруппы по направлению «Наука» Госсовета России, а также примет участие в завершающем дне форума U-NOVUS. 

Фото с сайта губернатора Томской области


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