Томская и Новосибирская области выбрали общий путь развития

Губернаторы Томской и Новосибирской областей обсудили перспективы сотрудничества. Встреча двух глав сибирских регионов прошла сегодня в администрации Томской области.

По словам главы Томской области Сергея Жвачкина, регионы выбрали общий путь развития, в основе которого наука и технологии. Дальнейшее развития областей должной идти именно по этим направлениям, подчеркнул губернатор, сообщает "Радио Сибирь"

Как отметил, в свою очередь, Андрей Травников, регионы активно взаимодействуют в сфере высшего образования, медицины и во многих других. В рамках поездки Травников проведет в Томске заседание рабочей подгруппы по направлению «Наука» Госсовета России, а также примет участие в завершающем дне форума U-NOVUS.

Фото с сайта губернатора Томской области