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Владимир Джанибеков: Проблема космического мусора только увеличивается

Главная Наука
Новосибирск
09:53 13 Мая 2019
космос, интервью, россия
Автор: Sibnovosti.ru
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Лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков в интервью ТV BRICS https://tvbrics.com/tv-shows/bricstervyu/show/vladimir-dzhanibekov-o-kosmose-i-razvitii-otechestvennykh-tekhnologiy/ рассказал о результатах космических аграрных испытаний, влиянии радиации и невесомости на растения и организм человека, о возможной экологической катастрофе на Земле и в космосе, о технологиях будущего в космической сфере и др, передает корр. www.sibnovosti.ru.

«Космический мусор – это давно большая проблема, которая только увеличивается. – отметил космонавт, в частности. -  С выведением каждого спутника на орбите остаются довольно крупные блоки, они летают, пока атмосфера на высоте их не проглотит. Это могут быть десятки, сотни лет и их (мусорных объектов) уже десятки тысяч».

По его словам, сравнивать российские и американские космические корабли – вопрос субъективный. «У американцев совершенно другие условия для старта и приземления», - напомнил Владимир Джанибеков.

Рассказывая о своих впечатлениях при полете в космос, он сказал, что «первые эмоции взгляда на Землю из космоса – фантастические».  Восход солнца смотрится из космоса как гимн жизни, а также открываются интересные краски: как цвет воды меняется, подсветка облаков, отметил он.

В заключении он сказал: «Все открытия в космосе - впереди. Это для молодых».

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