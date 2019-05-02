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Перенаселение планеты: сколько человек выдержит Земля?

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Новосибирск
14:25 2 Мая 2019
планета, земля, население
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Студенты СУНЦ НГУ провели любопытные исследования о максимальной численности людей на планете Земля. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

Напомним, в данный момент численность населения составляет 7,7 млрд человек. По прогнозам специалистов по демографии, в 2050 году на планете будут жить уже 9,7 млрд человек. Рост обусловлен увеличением продолжительности жизни.

Используя математическую модель и задав необходимые условия - к примеру, объем пресной воды, площадь пашни, энергетические ресурсы - студенты вычислили максимально возможную численность жителей Земли при нескольких сценариях.

Так, учитывая исключительно потребление энергии и пищи, цифра составила 65-70 млрд человек. Добавив в условия сбалансированность питания, показатели сразу же снизились до 27-28 млрд.

Если же взять в расчет потребление энергии, минералов, пресной воды и другие условия, максимально возможное население составит 9,2 млрд человек. По мнению ученых, самой стабильной для планеты окажется численность в 19 млрд.

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