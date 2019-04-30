Новосибирские ученые заметили жизнь на Венере

Группа московских и новосибирских ученых пришла к выводу о существовании на Венере живых существ. О публикации в журнале «Успехи физических наук» сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Статья в апрельском выпуске журнала называется «Гипотетические признаки жизни на планете Венера: ревизия результатов телевизионных экспериментов 1975-1982 гг.». Ее авторами указаны Леонид Ксанфомалити и Лев Зеленый из Института космических исследований, председатель СО РАН Валентин Пармон, а также сотрудник Института катализа СО РАН и лаборатории энергосберегающих каталитических процессов факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (НГУ) Валерий Снытников.

По данным пресс-службы НГУ, они изучили изображения поверхности Венеры, которые сделали аппараты «Венера-9», «Венера-10», «Венера-13» и «Венера-14». На снимках ученые зафиксировали около двух десятков медленно передвигающихся объектов, по форме напоминающих, в частности, скорпиона, ящерицу и гриб. Ученые утверждают, что их можно отличить от окружающих камней.

«Обнаружение внеземной жизни будет потрясением для всего человеческого массового сознания. Такое потрясение может быть сравнимо по своему масштабу с выходом человечества за пределы Земли и началом космической эры», - приводит сайт НГУ комментарий Валерия Снытникова.

В аннотации к статье на сайте журнала говорится, что ее авторы делают вывод о необходимости новой специальной миссии на Венеру.

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