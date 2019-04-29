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В Новосибирске ученые получили вещество с антибактериальными свойствами

Главная Наука
Новосибирск
14:11 29 Апреля 2019
ученые, материалы, тест
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирские ученые смогли наделить материал антибактериальными свойствами с помощью переориентации его наночастиц. Результаты исследования опубликованы в журнале Nano Research, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным Института неорганической химии (ИНХ) СО РАН, его специалисты получили вертикально-ориентированные пластинчатые наночастицы гексагонального нитрида бора (h-BN). В результате, у вещества появились новые характеристики. Для проверки этого предположения образцы направили в Институт цитологии и генетики СО РАН.

«На поверхность материала помещали каплю, содержащую бактериальную суспензию. После инкубации в течение 1 часа ученые оценили, сколько бактерий выжило. Оказалось, что при контакте с вертикально ориентированными наночастицами h-BN больше половины бактерий погибают», - рассказали в ИНХ о результатах теста.

По мнению старшего научного сотрудника лаборатории генной инженерии ИЦиГ Татьяны Фроловой, наночастицы h-BN в таком расположении своими острыми вершинами повреждают клеточную мембрану бактерий.

Фото: pixabay.com

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