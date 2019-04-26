Институт катализа получил участок для синхротрона под Новосибирском

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области передало Институту катализа СО РАН право бессрочного пользования участком в наукограде Кольцово. Он предназначен для строительства центра коллективного пользования Сибирский кольцевой источник фотонов (ЦКП СКИФ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О решении Росимущества сообщили в другом НИИ новосибирского Академгородка – Институте ядерной физики (ИЯФ). Как сообщали Sibnovosti.ru, помощник директора ИЯФа по перспективным проектам Яков Ракшун возглавил сформированный в прошлом году проектный офис ЦКП СКИФ.

«Проект приобретает очертания, есть согласованное задание на проектирование, а теперь и реальное, вещественное основание для строительства», - приводит его комментарий сайт ИЯФа.

В начале февраля этого года Яков Ракшун говорил о том, что периметр синхротрона составит 480 м. Теперь в сообщении ИЯФа говорится, что, по предварительным данным, наружный диаметр основного здания составит около 230 м.

В начале апреля глава научно-координационного совета ЦКП СКИФ, директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров говорил, что минобрнауки РФ согласовал задание на проектирование ЦКП СКИФ.

Фото: сайт Института ядерной физики СО РАН