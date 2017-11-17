Глава СО РАН будет руководить спасением Байкала

Председатель Сибирского отделения Российской академии наук Валентин Пармон возглавил Научный совет по проблемам озера Байкал – академик планирует наладить взаимодействие надзорных органов с учеными.

Как пишет «Наука в Сибири», с предложением поручить Валентину Пармону спасение Байкала на очередном заседании президиума СО РАН выступил иркутский академик Гелий Жеребцов. По мнению академика, нужно повысить статус научного совета по Байкалу, чтобы его «слово звучало в правительстве, в Госдуме», и для этого совет должен возглавить вице-президент РАН, то есть Валентин Пармон.

Глава СО РАН согласился принять предложение, отметив, что уже занимается проблемами Байкала. В частности, Валентин Пармон подготовил письмо генеральному прокурору РФ Юрию Чайке в связи с созданием особого надзорного подразделения по Байкалу, и в Росгеологию, которой поручена очистка территорий от отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

- В обоих случаях необходимо наладить взаимодействие с наукой, - пояснил Валентин Пармон.

Напомним, в конце октября текущего года президент РФ Владимир Путин поручил генеральному прокурору Юрию Чайке взять под особый контроль охрану окружающей среды на озере Байкал. Согласно поручениям Владимира Путина, до 1 декабря 2017 года правительству РФ обеспечить формирование механизма взаимодействия органов исполнительной власти РФ по вопросам охраны озера Байкал и экологического развития Байкальской природной территории, а также контроль за своевременной реализацией мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы».

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