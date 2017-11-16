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Новосибирские ученые разработали лекарство против язвы

Главная Наука
Новосибирск
15:01 16 Ноября 2017
лекарство, институт, препараты
Автор: Sibnovosti.ru
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Специалисты двух новосибирских институтов СО РАН – Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) и Института ядерной физики (ИЯФ) – синтезировали висмута трикалия дицитрат (ВТД). Это соединение составляет основу эффективных противоязвенных препаратов, сообщает пресс-служба ИЯФ.

ВТД составляет фармакологическую основу одного из самых известных препаратов для лечения язвенной болезни – голландского «де-нол».

«Зарубежные компании используют субстанцию, легко растворимую в воде. Она требует применения обезвоженного этилового спирта на стадии таблетирования, что делает процесс производства пожароопасным. По разработанной нами технологии, после переработки исходного сырья получается растворимая или умеренно растворимая субстанция – это дает возможность проводить таблетирование с использованием воды», - говорит главный научный сотрудник, руководитель группы синтеза порошковых материалов ИХТТМ Юрий Юхин.

В ИХТТМ произведена первая партия субстрата – 200 кг, до конца года планируется изготовить еще 1,5 т. Производством лекарства на основе российской субстанции ВТД, получившей название «витридинол», займется курганское ООО «Велфарм».

Одновременно на одном из ускорительных комплексов ИЯФ ученые проводят исследования препарата, чтобы улучшить его противоязвенные свойства, и в то же время сократить побочное воздействие на организм больного.

Фото: Светлана Ерыгина

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