Корпорация Intel проведет в Новосибирске первый российский День искусственного интеллекта

Американская корпорация Intel в ноябре и декабре проведет в ведущих вузах мира Дни искусственного интеллекта – первое из российских мероприятий пройдет на базе Новосибирского государственного университета.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ), программа семинара Artificial Intelligence (Deep Machine Learning) Workshop будет включать знакомство с нейросетями, машинным обучением, разработанным корпорацией инструментом Nervana AI Academy. Напомним, Intel купила калифорнийскую компанию Nervana Systems, занимающуюся технологиями глубокого обучения, в 2016 году для развития собственных технологий искусственного интеллекта.

- Во время семинара будут представлены примеры использования искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений для решения различных научных и прикладных задач, - отметили в пресс-службе новосибирского вуза.

В НГУ добавили, что основными докладчиками на семинаре станут сотрудники Лаборатория высокопроизводительных вычислительных систем ФИТ университета, специализирующиеся на технологиях Intel.

Фото: intelnervana.com