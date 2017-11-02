Сибирские и китайские ученые будут совместно создавать новые сорта картофеля

Новосибирский Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) и Институт овощеводства и цветоводства Академии сельскохозяйственных наук Китая договорились о создании двух совместных селекционно-семеноводческих центров (ССЦ) в Новосибирске и в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба ИЦиГ.

Соглашение о сотрудничестве является продолжением проекта совместного российско-китайского картофелеводческого центра на территории Новосибирской области, работа над которым ведется с начала года. ССЦ, прежде всего, будут заниматься обеспечением его работы. Речь идет о создании новых сортов картофеля с заданными характеристиками и производстве необходимого семенного материала.

«Сегодня работы по картофелю являются первоочередными в рамках сотрудничества с китайской стороной. Однако, если говорить о перспективах, то одним картофелем мы ограничиваться не намерены, на встрече много говорилось о сотрудничестве в создании новых сортов зерновых и фуражных культур. Создаваемые ССЦ будут иметь «зеркальную структуру» - каждое подразделение одного центра будет иметь свой аналог в другом. Таким образом ученые двух стран смогут лучше согласовать свою работу и обмен результатами», - приводит пресс-служба слова заместителя директора ИЦиГ Ивана Лихенко.

Планируется, что ССЦ начнут работу в 2018 году.