ИЯФ: радиационная обработка снижает уровень микробиологического загрязнения продуктов

При определенных параметрах обработки на ускорителе электронов ИЛУ-10 уровень микробиологического загрязнения рыбных пресервов может снизиться на 99,9%. Об этом говорится в сообщении новосибирского Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, специалисты которого провели исследования совместно с ВНИИ радиологии и агроэкологии в Обнинске (Калужская область) и Новосибирского государственного университета.

Результаты экспериментов опубликованы в журнале «Радиация и риск». Срок хранения пресервов в результате обработки увеличивается с 10 до 45 суток. При этом вкусовые и физико-химические показатели продукта остаются в норме. По оценке ученых, применение этого метода в пищевой промышленности открывает широкие перспективы.

«Сейчас мы проводим эксперименты с упакованным в модифицированной газовой среде мясным фаршем, и по предварительным данным, метод электронно-лучевой обработки эффективен так же, как и в случае с рыбными пресервами. Наличие упаковки принципиально важно для методов радиационной стерилизации, поскольку контакт облученного продукта с внешней средой нивелирует достигнутый антимикробный эффект. Огромная область применения радиационной обработки упакованных продуктов – это военные пайки, пища для космонавтов, диетические продукты для больных со сниженным иммунитетом и многое другое», - говорит заведующий лабораторией ВНИИ радиологии и агроэкологии Владимир Кобялко.

По словам руководителя Радиационного центра ИЯФ и НГУ Александра Брязгина, образующиеся при такой обработке продукты радиолиза с химической точки зрения принципиально не отличаются от продуктов термообработки, которая традиционно применяется при приготовлении пищи.

«Если мы не боимся термической обработки пищевой продукции, то почему мы должны опасаться радиационного метода? Важно и то, что энергия электронов в нашем ускорителе менее 10 МэВ, что исключает возникновение в продукте каких-либо радиоактивных изотопов», - подчеркнул он.

С 1 января 2016 принят ряд ГОСТов, регламентирующих применение ионизирующего излучения для обработки пищевых продуктов в странах Евразийского союза.