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Фестиваль науки «Кстати. Революции в науке» открылся в Новосибирске

Главная Наука
Новосибирск
13:17 25 Октября 2017
мероприятия, фестиваль, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сегодня в Новосибирске прошли первые мероприятия фестиваля «Кстати. Революции в науке». Он посвящен популяризации науки.

В течение пяти дней запланированы десятки лекций и научно-популярных шоу на самые разные темы от вопросов микробиологии и ядерной энергетики до актуальных проблем русского языка. В кинотеатрах «Победа» и «Синема» покажут научно-популярные фильмы, Государственная научно-техническая библиотека приглашает на дискуссионную площадку «Сто лет революции: юбилей, который не отмечают».

Гостей фестиваля также ждет читка пьесы «Экспедиция» драматурга Александра Молчанова с участием актеров и ученых. Правнук легендарного музыканта Льва Термена Петр Термен сыграет на уникальном музыкальном инструменте терменвоксе. В книжных магазинах города представят свои новые работы участники шорт-листа премии «Просветитель» 2017 года, главный редактор портала «Популярная механика» Тимофей Скоренко и Дмитрий Побединский, физик, автор видеоблога «Физика от Побединского».

«Мы хотим вывести науку за пределы НИИ и лабораторий, познакомить обычных людей с изобретениями, которыми сегодня занимаются ученые, объяснить, какое значение их открытия имеют для нашей повседневной жизни», - говорит организатор проекта Кирилл Логинов.

Господин Логинов подчеркивает, что программы фестиваля ориентирована на очень широкий круг людей, интересующихся последними научными достижениями.

Фестиваль науки «Кстати» организован информационным центром по атомной энергии Новосибирска при поддержке госкорпорации «Росатом». Он проходит уже в десятый раз и второй раз в Новосибирске. Вход на все мероприятия бесплатный. Фестиваль продлится до 29 октября.

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