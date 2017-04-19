Ученые установили уникальность изображений драконов в Южной Сибири

Ученый Института археологии и этнографии СО РАН доктор исторических наук Андрей Бородовский установил происхождение дракона на поясных пряжках из Июсского клада.

Эти предметы относятся к эпохе раннего железа (конец I тысячелетия до нашей эры), сообщает издание «Наука в Сибири».

«Хотя территория Южной Сибири в конце I тысячелетия до нашей эры подверглась очень сильному китайскому влиянию, бляхи с изображением июсского дракона, скорее всего, имеют местное оригинальное исполнение — то есть это не какая-то копия. Это самостоятельное развитие образа, — подчеркнул Бородовский. — Фигура дракона — некий знак, позволяющий нам говорить, что Сибирь как культурная территория всегда обладала набором своеобразных, специфических черт».

Изображения размещаются на металлических поясных пряжках, которые являются характерной чертой кладов Южной Сибири рубежа эр: Косогольского, Знаменского и Июсского, где таких пряжек больше всего.

«Дракон на предметах южно-сибирских кладов показан в движении, словно закручиваясь по спирали — в отличие от традиционного вида китайского дракона, который движется зигзагообразно», — говорится в сообщении.

Фигура дракона на поясных пряжках исполняла роль оберега и должна была защитить своего владельца от опасностей.

Пряжки, найденные в разных кладах, не идентичны — они отличаются по размеру и деталям изображения. Вероятно, такие предметы производили серийно, отливая с разных форм, созданных по одному канону.

Июсский клад из бассейна реки Чулым в Хакасии является одним из наиболее репрезентативных собраний бытовых и культовых предметов (278 экз.) Южной Сибири эпохи раннего железа.