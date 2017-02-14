Новосибирские ученые разработали маски с частицами серебра

В Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН научились конденсировать драгоценные металлы, которые остаются в жидкостях промышленных отходов.

С помощью небольшого устройства можно сохранить килограммы золота и серебра. Одну из главных ролей в технологии играет обычный синтепон, такой же как в зимних куртках. Такую же технологию решили использовать в здравоохранении. Посеребренный фильтр помещают в медицинские марлевые макси.

Серебро, которое является давним другом средневековых лекарей, оттолкнула большую часть вирусов. Между тем ткани с частицами серебра можно использовать в домашних и офисных системах кондиционирования. На идею пока не откликнулись ни инвесторы, ни чиновники здравоохранения, ни даже эксперты медицинского технопарка.

Пока выгоду и пользу извлекают только в промышленности, там, где из сточных вод можно добывать драгоценные металлы.