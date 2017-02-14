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Новосибирские ученые разработали маски с частицами серебра

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Новосибирск
14:42 14 Февраля 2017
открытие, ученые, новосибирск, медицина
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН научились конденсировать драгоценные металлы, которые остаются в жидкостях промышленных отходов.

С помощью небольшого устройства можно сохранить килограммы золота и серебра. Одну из главных ролей в технологии играет обычный синтепон, такой же как в зимних куртках. Такую же технологию решили использовать в здравоохранении. Посеребренный фильтр помещают в медицинские марлевые макси.

Серебро, которое является давним другом средневековых лекарей, оттолкнула большую часть вирусов.  Между тем ткани с частицами серебра можно использовать в домашних и офисных системах кондиционирования. На идею пока не откликнулись ни инвесторы, ни чиновники здравоохранения, ни даже эксперты медицинского технопарка.

Пока выгоду и пользу извлекают только в промышленности, там, где из сточных вод можно добывать драгоценные металлы.

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