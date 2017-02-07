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Новосибирские школьники создали установку по перетягиванию каната пульсом

Главная Наука
Новосибирск
07:18 7 Февраля 2017
наука, общество, ученые, разработка
Источник:
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Разработка новосибирских школьников и студентов приняла участие в европейской выставке передовых образовательных технологий Bad Show-2017. Участники из лаборатории НГУ «Инжевика» создали установку, которая позволяет перетягивать канат силой пульса.

В основе механической игры прибор, который с помощью двух пульсометров, надетых на игроков, управляет положением «флага», перемещая его в сторону того участника, чей пульс меньше изменяется (то есть, чье эмоциональное состояние стабильнее). Разрабатывается набор режимов игры, направленных на развитие способностей полного контроля собственного пульса.

Отметим, научно-техническая проектная лаборатория для школьников и студентов «Инжевика» открыта  в Новосибирском государственном университете в 2016 году. Это совместный проект  университета и компаний Intel, Polymedia, LEGO Education и Dell EMC. Структурно лаборатория относится к факультету информационных технологий, курирует ее ФМШ НГУ.

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