Сибирские ученые выбрали кандидатуру нового председателя СО РАН

Члены президиума СО РАН поддержали в качестве будущего главы Сибирского отделения Российской академии наук директора Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, академика Сергея Алексеенко.

Расширенное заседание президиума состоялось 2 февраля.

Ранее Алексеенко в качестве потенциального кандидата на должность предлагал действующий руководитель СОРАН, Александр Асеев.

В своей предвыборной программе академик Алексеенко сделал акцент на развитии фундаментальной науки. Он, в частности, выступил за «реанимацию» комплексной исследовательской программы "Сибирь" и ряд важных изменений в жизни новосибирского Академгородка: создание генплана и созыв межведомственного координирующе-управляющего совета, за строительство конгресс-центра.

Кроме Алексеенко на пост претендуют академики Игорь Бычков (директор Института динамики систем и теории управления СО РАН), Павел Логачев (директор Института ядерной физики СО РАН), Валентин Пармон (научный руководитель Института катализа СО РАН) и Михаил Предтеченский (научный руководитель компании OCSiAl).

Выборы назначены на 20 марта. Голосовать будут академики и члены-корреспонденты всех подразделений Сибирского отделения РАН. Отметим, что в бюллетене будут стоять все пять фамилий вышеперечисленных претендентов в главы СО РАН.

Фото: Bogdanov-62/wikipedia.org