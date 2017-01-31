Новосибирские ученые научились максимально быстро вычислять источник цунами

Математики из Новосибирского госуниверситета (НГУ) разработали метод, позволяющий максимально быстро выявлять источник цунами для прогнозирования ЧС, сообщает во вторник пресс-служба вуза.

Цунами чаще всего возникают в результате подводного землетрясения, информация о котором становится известной в течение нескольких минут, так как скорость звука в земле в десятки раз выше скорости звука в воде.

Однако в 80% случаев прогнозы распространения цунами оказываются неверными.

«Ложные данные об источнике цунами сильно отражаются на расчёте высоты волны, набегающей на берег: каждый метр может оказаться губительным, как, например, произошло во время цунами в Японии в 2011 году», — говорится в сообщении.

Новосибирские математики подбирают такие параметры источника, чтобы модельная волна цунами как можно меньше отклонялась от высоты проходящей реальной волны в океане, реальные данные могут быть получены со спутниковых снимков или надводных станций.

Комплекс включает в себя специализированные базы данных источников цунами, инструменты для обработки и анализа геоданных, программный комплекс для расчета распространения волн и определения координат источника. Помимо этого, система сможет прогнозировать последствия и даже оценивать материальный ущерб и повреждения стратегически важных объектов.

Исследователи отмечают, что с помощью такой системы специализированные подразделения и органы власти смогут осуществлять мониторинг и прогнозирование цунами, не углубляясь в детали математических моделей. С другой стороны, ученые могут использовать продукт как удобную платформу для ведения исследовательской работы.

Фото: пресс-служба вуза