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Сибирское агентство новостей
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СМИ: физики объединятся для создания нового коллайдера в Сибири

Главная Наука
Новосибирск
14:03 5 Января 2017
общество, наука, ученые
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Физики российских НИИ, которые сейчас участвуют в создании коллайдера NICA в подмосковной Дубне, планируют объединиться для реализации перспективного проекта в Институте ядерной физики (Новосибирск). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замдиректора сибирского института Евгения Левичева.

«Первый из шести одобренных правительством mega-science проектов — коллайдер NICA, прошел финансирование, и это внушает надежду, что будет реализован и наш проект. Кроме того, мы в Дубне обсуждали объединение физических институтов России для реализации таких проектов», — сообщил Левичев.

В свою очередь, директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев отметил, что институт очень активно участвует в проекте NICA и надеется, что точно также физики Дубны и других институтов будут участвовать и в проекте сибирского коллайдера.

«Речь не идет о формальном объединении, а о том, что коллективы физиков, инженеров, конструкторов в ходе успешной реализации первого проекта NICA смогут показать свою результативность, работоспособность и это будет серьезным основанием для государства продолжить работу в этом направлении», — сказал он.

Планируемый к реализации в Новосибирске специалистами ИЯФ с участием ученых из других стран проект Супер Чарм-Тау фабрики — уникального электрон-позитронного коллайдера — ранее вошел в число шести mega-science проектов, планируемых к реализации в России.

Стоимость коллайдера, предназначенного для решения широкого круга задач в современной физике высоких энергий, оценивается в 27 миллиардов рублей.

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