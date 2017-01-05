Новосибирские ученые создали «водородную» батарейку

Новосибирские ученые работают над созданием уникальной батарейки. Эксперты уверены, что за этими аккумуляторами будущее, тем более, что аналогов в мире пока нет, сообщают Вести.ru.

Самый распространенный элемент на Земле – водород. Это почти неиссякаемый источник энергии, но он всегда связан с другими элементами. Во всем мире водород извлекают при высочайших температурах, а тут — обычная колба. Она даже не нагрелась. Серая таблетка – гидрид, соединение водорода с металлами.

Батарейка, по сути, извлекает водород. Принцип работы этих стеклянных и металлических конструкторов пока описывают общими фразами.

Батарейка питает водородом топливный элемент, который, в свою очередь, генерирует электричество. Технология эта в мире известна. Так в лаборатории учёные зажгли огоньки на елке, а можно и компьютер подзарядить, и беспилотник — хоть в лесу, хоть среди океана. Главное, чтобы было немного воды.

Заведующая лабораторией исследования гидридных соединений Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Валентина Симагина поясняет: "Прежде всего, это важно для людей, которые находятся в отдалении от электричества. Это могут быть различные экспедиции геологические, это может быть армия, которая находится вне проводов.

Себестоимость водородной таблетки — всего 10 рублей, а одной такой таблетки достаточно, чтобы полностью зарядить мобильный телефон. Недорого, экологично — нет вредных выбросов.

Основу водородных таблеток — гидриды — производят только в России. Ученые гордятся этим классическим примером импортозамещения. Если поставить на поток производство таких зарядных устройств, аналогов в мире не будет.