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Сибирское агентство новостей
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Ученые доказали, что Сибирь имела связи с Европой еще в XVII веке

Главная Наука
Новосибирск
09:48 28 Декабря 2016
общество, происшествия, наука
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Томские и новосибирские ученые нашли доказательства того, что жители Сибири активно общались и сотрудничали с европейскими странами уже в XVII–XVIII веках. Научное открытие было сделано после изучения предметов, найденных во время раскопок в Омской и Новосибирской областях, пишет газета «Известия».

Археологические изыскания проводились летом в Таре в Омской области, входившей в число первых русских городов Сибири, и на археологическом комплексе «Венгерово» в Новосибирской области, включающем памятники от неолита до Средневековья.

Сотрудники Томского государственного университета и новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили монеты, осколки посуды, выполненной по венецианским технологиям, предположительно в Германии или Чехии, а также обувь с высоким каблуком по польской или венгерской средневековой моде и набор бронзовых вилок.

Такие находки доказывают, что Сибирь в XVII–XVIII веках не была отдаленным краем. Уже тогда регион имел торговые и культурные связи с Европой.

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