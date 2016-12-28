Ученые доказали, что Сибирь имела связи с Европой еще в XVII веке

Томские и новосибирские ученые нашли доказательства того, что жители Сибири активно общались и сотрудничали с европейскими странами уже в XVII–XVIII веках. Научное открытие было сделано после изучения предметов, найденных во время раскопок в Омской и Новосибирской областях, пишет газета «Известия».

Археологические изыскания проводились летом в Таре в Омской области, входившей в число первых русских городов Сибири, и на археологическом комплексе «Венгерово» в Новосибирской области, включающем памятники от неолита до Средневековья.

Сотрудники Томского государственного университета и новосибирского Института археологии и этнографии СО РАН обнаружили монеты, осколки посуды, выполненной по венецианским технологиям, предположительно в Германии или Чехии, а также обувь с высоким каблуком по польской или венгерской средневековой моде и набор бронзовых вилок.

Такие находки доказывают, что Сибирь в XVII–XVIII веках не была отдаленным краем. Уже тогда регион имел торговые и культурные связи с Европой.