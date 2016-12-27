В Новосибирске разработали новый метод лечения рака

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦИГ) и Института ядерной физики имени Г. Будкера СО РАН проводят исследования по разработке метода микропучковой рентгеновской терапии раковых опухолей.

В традиционных методиках опухоль выжигают рентгеновским излучением, но при этом значительные повреждения получают здоровые ткани, что негативно сказывается на состоянии пациента.

Как сообщает «Российская газета», новосибирские ученые улучшили метод, разбив поток рентгеновского излучения на несколько десятков тонких струй. Получается, что рентгеновский «скальпель» заменяют на десятки «микроскальпелей».

«Мы использовали сеточку (маску) с диаметром отверстий 0,1 мм, в этом случае достигается оптимальный терапевтический эффект при заданной дозе облучения. В экспериментах по облучению клеточных культур глиомы человека было показано, что клетки опухоли погибают, в то время как здоровые ткани получают незначительные повреждения и впоследствии регенерируются, восстанавливаются», — рассказал журналистам член-корреспондент РАН Николай Винокуров.

Еще одно ноу-хау методики — использование наночастиц оксида марганца.

Сейчас исследователи проводят опыты на лабораторных животных — мышах генетически чистой линии, страдающих онкологическим заболеванием. Если эксперименты пройдут успешно, можно будет приступать к следующему этапу — клиническим испытаниям.