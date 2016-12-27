27 декабря
Новосибирск
погода -13 °C
курсы валют
60.91
 
€ 63.73
18+
Сибирское агентство новостей
Новосибирск
...

В Новосибирске разработали новый метод лечения рака

Главная Наука
Новосибирск
10:32 27 Декабря 2016
общество, наука, ученые
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ученые Института цитологии и генетики (ИЦИГ) и Института ядерной физики имени Г. Будкера СО РАН проводят исследования по разработке метода микропучковой рентгеновской терапии раковых опухолей.

В традиционных методиках опухоль выжигают рентгеновским излучением, но при этом значительные повреждения получают здоровые ткани, что негативно сказывается на состоянии пациента.

Как сообщает «Российская газета», новосибирские ученые улучшили метод, разбив поток рентгеновского излучения на несколько десятков тонких струй. Получается, что рентгеновский «скальпель» заменяют на десятки «микроскальпелей».

«Мы использовали сеточку (маску) с диаметром отверстий 0,1 мм, в этом случае достигается оптимальный терапевтический эффект при заданной дозе облучения. В экспериментах по облучению клеточных культур глиомы человека было показано, что клетки опухоли погибают, в то время как здоровые ткани получают незначительные повреждения и впоследствии регенерируются, восстанавливаются», — рассказал журналистам член-корреспондент РАН Николай Винокуров.

Еще одно ноу-хау методики — использование наночастиц оксида марганца.

Сейчас исследователи проводят опыты на лабораторных животных — мышах генетически чистой линии, страдающих онкологическим заболеванием. Если эксперименты пройдут успешно, можно будет приступать к следующему этапу — клиническим испытаниям.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Наука / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Геологи предсказали «воссоединение» Сибири и Северной Америки

Геологи предсказали «воссоединение» Сибири и Северной Америки

27 Декабря 2016 г.
Сибирь и Северная Америка ранее уже составляли один большой суперконтинент

Действующий глава СО РАН назвал имена потенциальных преемников

26 Декабря 2016 г.
Выборы нового председателя СО РАН пройдут в марте 2017 года
Новости Новосибирска: Новосибирские физики изготовят уникальное оборудование для ускорителя FAIR

Новосибирские физики изготовят уникальное оборудование для ускорителя FAIR

15 Декабря 2016 г.
FAIR – крупнейший ускорительный комплекс
Новости Новосибирска: Новый способ борьбы с лишним весом ищут новосибирские ученые

Новый способ борьбы с лишним весом ищут новосибирские ученые

15 Декабря 2016 г.
Лептин — гормон, вырабатываемый жировой тканью
Новости Новосибирска: У новосибирских чаек обнаружили склонность к каннибализму

У новосибирских чаек обнаружили склонность к каннибализму

7 Декабря 2016 г.
Орнитологи построили лабиринт высотой до 50 см
Продвижение

В Новосибирске изобрели прибор, восстанавливающий память после инсульта

7 Декабря 2016 г.
изобретение — комплекс источников, воздействующих на мозг светом
Новости компаний
27/12
Ремонт в ванной комнате
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Полиция Новосибирска не обнаружила взрывных устройств в «заминированных» зданиях

Полиция Новосибирска не обнаружила взрывных устройств в «заминированных» зданиях

22 Декабря 2016 г.
В настоящее время все работы силовых структур закончены
Новости Новосибирска: Тарифы ЖКХ вырастут на 15% в Новосибирской области

Тарифы ЖКХ вырастут на 15% в Новосибирской области

22 Декабря 2016 г.
Тарифы вырастут с 1 июля 2017 года
Новости Новосибирска: В Новосибирске сдана первая школа, построенная по федеральной программе

В Новосибирске сдана первая школа, построенная по федеральной программе

26 Декабря 2016 г.
Работы на объекте начались еще в 2013 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.