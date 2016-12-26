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Сибирское агентство новостей
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Действующий глава СО РАН назвал имена потенциальных преемников

Главная Наука
Новосибирск
09:57 26 Декабря 2016
выборы, организации, наука, общество
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Александр Асеев предложил своих кандидатов на пост председателя Сибирского отделения РАН.

Выборы пройдут в марте 2017 года, за два месяца до этого ученые должны определиться с тем претендентом на место Асеева, которого представят в Москве на общем собрании РАН. 

Имена кандидатов на пост председателя СО РАН академик Александр Асеев назвал на научной сессии общего собрания СО РАН.

Асеев предложил коллегам выдвинуть на этот пост директора Института теплофизики СО РАН академика Сергея Алексеенко и директора Института ядерной физики СО РАН академика Павла Логачева.

Сергей Алекссенко родился в 1950 году в Алтайском крае. В 1972 окончил физический факультет НГУ, работал в Институте теплофизики СО РАН. В 1979-1980 годах преподавал в новосибирской физматшколе, в 1981 году – в Красноярском университете. В 1988 году вернулся в Институт теплофизики, а 1994 году стал замдиректора, в 1997 – возглавил учреждение. В 2016 году стал академиком РАН.

Павел Логачев родился в 1965 году в Кемеровской области. Он также окончил физический факультет НГУ, с 1989 года работает в Институте ядерной физики. В 2011 году он был избран членом-корреспондентом РАН по отделению физических наук секции ядерной физики, в 2015 году возглавил ИЯФ. В 2016 году стал академиком РАН.

Выборы нового председателя СО РАН пройдут в марте 2017 года, сообщили в Сибирском отделении. Кандидатуру утвердят на общем собрании Российской академии наук в Москве.

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