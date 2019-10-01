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После падения женщины с ребенком в яму с кипятком в Новосибирске возбуждено дело

Главная Путешествия
Новосибирск
17:55 1 Октября 2019
следствие, женщина, вода
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске после падения женщины с ребенком в образовавшуюся в асфальте яму возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается Железнодорожный межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, инцидент имел место 17 сентября 2019 года на ул. Ядринцевской в центре города. Вышедшая на поверхность из тепловой камеры теплотрассы горячая вода размыла грунт. Провалившаяся 32-летняя женщина с годовалым ребенком получили ожоги тела.

После инцидента следственные органы начали проверку его обстоятельств. Как сообщили в следственном управлении, дело возбуждено по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Фото: pixabay.com

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