Иностранцы смогут приехать в Забайкалье по электронной визе с 1 июля. Как сообщили в Минвостокразвития, с начала года иностранные граждане получили более 20 тыс электронных виз для посещения Дальнего Востока.

Чаще всего заявки на получение визы подают граждане КНР и Японии. Так, за прошедшую неделю выдано 1279 виз для китайцев и почти 300 виз для японцев. Сейчас с помощью электронной визы можно прибыть в шесть дальневосточных регионов.

Работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Анадыре. С 1 июля механизм электронных виз будет распространен на международные аэропорты Республики Бурятия и Забайкальского края.

Фото news.yandex.ru