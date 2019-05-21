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Иностранцы смогут приехать в Забайкалье по электронной визе с 1 июля

Главная Путешествия
Новосибирск
13:10 21 Мая 2019
россия, туризм, визы, забайкалье
Автор: Sibnovosti.ru
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Иностранцы смогут приехать в Забайкалье по электронной визе с 1 июля. Как сообщили в  Минвостокразвития, с начала года иностранные граждане получили более 20 тыс электронных виз для посещения Дальнего Востока.

Чаще всего заявки на получение визы подают граждане КНР и Японии. Так, за прошедшую неделю выдано 1279 виз для китайцев и почти 300 виз для японцев. Сейчас с помощью электронной визы можно прибыть в шесть дальневосточных регионов.

Работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Анадыре. С 1 июля механизм электронных виз будет распространен на международные аэропорты Республики Бурятия и Забайкальского края. 

Фото news.yandex.ru


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