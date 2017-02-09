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Туроператоры рассчитывают восстановить поток в Турцию

Главная Путешествия
Новосибирск
09:36 9 Февраля 2017
общество, туризм, путешествия
Источник:
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Возвращение на массовый рынок организованного туризма Турции изменило структуру спроса. На этапе раннего бронирования эта страна стала популярным направлением. Также в рейтинге перспективных международных направлений на 2017 год — Кипр, Греция, Болгария, Испания. Об этом в эфире программы «Новости здесь» рассказала член правления Новосибирской ассоциации туристических организаций и руководитель местного офиса туроператора Tez Tour Галина Машухова.

«Конечно, есть некоторые опасения у туристов, но надеемся, что стабилизируется ситуация в Турции. К открытию сезона появится уже стабильность. Если какая-либо опасность будет нашим туристам угрожать, то такие рейсы мы, конечно, отменим», — рассказала Машухова.

Тенденция к увеличению объемов продаж на выездных направлениях и постепенная стагнация спроса на внутренних не новость для туроператорского сообщества. Подобные прогнозы участники рынка начали делать еще во второй половине 2016 года. Их влияние на реальные продажи стало очевидно после новогодних праздников, во время которых число проданных туров за рубеж выросло на 15-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако Галина Машухова считает, что в этом году по сравнению с 2016-м для российских курортов принципиально ничего не изменится, будет наблюдаться только «небольшой отток» туристов.

Также эксперт отмечает, что региональные и федеральные власти особое внимание уделяют развитию внутреннего турбизнеса. 

«Такой менталитет: долго хотели поездить за границей, сейчас поворачиваемся в сторону нашей родины», — считает эксперт.

Добавим, большинство туроператоров объявили о том, что программы раннего бронирования действуют до 31 марта, но не исключено, что они будут продлены.

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