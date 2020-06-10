10 июня
Новосибирск
погода +13 °C
68.62
 
€ 77.92
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Восемь регионов назначили выборы губернатора на 13 сентября

Главная Политика
Новосибирск
19:16 10 Июня 2020
выборы, регионы, голосование
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Архангельской, Еврейской автономной, Иркутской, Костромской, Пензенской областях, а также в Краснодарском крае, Севастополе и республике Коми выборы губернаторов назначены на 13 сентября, когда в России пройдет единый день голосования, сообщает «Общественное телевидение России».

После официальной публикации постановления о выборах в регионах официально начнется избирательная кампания. Краснодарским краем, Костромской и Пензенской областями сейчас управляют действующие губернаторы, в остальных перечисленных выше субъектах федерации работают временно исполняющие обязанности главы региона.

Фото yandex.ru

Политика / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В очередном выпуске проекта «Встречи с издателем» осудили книгу «Арктическая политика США и интересы России: прошлое, настоящее, будущее»

В очередном выпуске проекта «Встречи с издателем» осудили книгу «Арктическая политика США и интересы России: прошлое, настоящее, будущее»

9 Июня 2020 г.
В новом выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу «Арктическая политика США и интересы России: прошлое, настоящее, будущее».
Новости Новосибирска: В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу об отношениях РФ, США и КНР

В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу об отношениях РФ, США и КНР

12 Мая 2020 г.
В проекта «Встречи с издателем» обсуждаем книгу «Китай – Россия – США трехсторонние отношения: состояние и перспективы».
Новости Новосибирска: ЕАЭС разработал план борьбы с коронавирусом

ЕАЭС разработал план борьбы с коронавирусом

4 Мая 2020 г.
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подготовили проект комплексного плана по предотвращению распространения коронавируса
Новости Новосибирска: В России вводится уголовная ответственность за нарушение карантина

В России вводится уголовная ответственность за нарушение карантина

31 Марта 2020 г.
Виновному грозит лишение свободы на срок до семи лет
Новости Новосибирска: Президент РФ назначил дату голосования по поправкам к Конституции

Президент РФ назначил дату голосования по поправкам к Конституции

18 Марта 2020 г.
Оно состоится 22 апреля 2020 года
Новости Новосибирска: Россия закрывает границу для иностранцев

Россия закрывает границу для иностранцев

17 Марта 2020 г.
Ограничения вводятся с 18 марта по 1 мая
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Барнаульская компания приступит к реконструкции новосибирского «Пионера»

Барнаульская компания приступит к реконструкции новосибирского «Пионера»

5 Июня 2020 г.
ООО «Строитель» стало победителем аукциона
Новости Новосибирска: Коронавирус унес жизни еще двух новосибирских пациентов

Коронавирус унес жизни еще двух новосибирских пациентов

5 Июня 2020 г.
Число новых случаев заражения за сутки не опускается ниже 100
Новости Новосибирска: Завершается строительство коллектора на новосибирской реке Ельцовке-1

Завершается строительство коллектора на новосибирской реке Ельцовке-1

5 Июня 2020 г.
Его протяженность составит почти 200 метров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19