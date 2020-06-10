Восемь регионов назначили выборы губернатора на 13 сентября

В Архангельской, Еврейской автономной, Иркутской, Костромской, Пензенской областях, а также в Краснодарском крае, Севастополе и республике Коми выборы губернаторов назначены на 13 сентября, когда в России пройдет единый день голосования, сообщает «Общественное телевидение России».

После официальной публикации постановления о выборах в регионах официально начнется избирательная кампания. Краснодарским краем, Костромской и Пензенской областями сейчас управляют действующие губернаторы, в остальных перечисленных выше субъектах федерации работают временно исполняющие обязанности главы региона.

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