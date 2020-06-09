В очередном выпуске проекта «Встречи с издателем» осудили книгу «Арктическая политика США и интересы России: прошлое, настоящее, будущее»

В новом выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института США и Канады Олегом Теребовым книгу «Арктическая политика США и интересы России: прошлое, настоящее, будущее».

Вместе с автором книги напоминаем, как США стала Арктической державой; прослеживаем эволюцию арктических интересов США; рассматриваем вопросы взаимодействия США и России в Арктике на различных этапах новой и новейшей истории; анализируем эффективность деятельности международных арктических организаций и оцениваем возможные сценарии дальнейшего сотрудничества ведущих мировых держав в Арктике.