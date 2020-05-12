В проекте «Встречи с издателем» обсудили книгу об отношениях РФ, США и КНР

В 15-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с доктором исторических наук, директором института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым книгу «Китай – Россия – США трехсторонние отношения: состояние и перспективы».

Сегодня в программе обсуждаем сотрудничество и противоречия между тремя странами, динамику и структуру трехсторонних отношений, вопросы регионального взаимодействия между Россией, США и Китаем. Как изменилась внешняя политика США с момента вступления в должность президента Дональда Трампа? Какими константами определяется политика США в отношении России? Как трансформируются международные отношения в условиях многополярного мира и какую роль сегодня играют Россия, Китай и США? – об этом поговорим в новом выпуске проекта «Встречи с издателем».