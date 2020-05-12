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В проекта «Встречи с издателем» обсудили книгу об отношениях РФ, США и КНР

Главная Политика
Новосибирск
18:38 12 Мая 2020
Автор: Sibnovosti.ru
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В 15-м выпуске проекта «Встречи с издателем» обсуждаем с доктором исторических наук, директором института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым книгу «Китай – Россия – США трехсторонние отношения: состояние и перспективы».

Сегодня в программе  обсуждаем  сотрудничество и противоречия между тремя странами, динамику и структуру трехсторонних отношений, вопросы  регионального взаимодействия между Россией, США и Китаем. Как изменилась внешняя политика США с момента вступления в должность президента Дональда Трампа?  Какими константами определяется политика США в отношении России?  Как трансформируются международные отношения в условиях многополярного мира и какую роль сегодня играют Россия, Китай и США? – об этом поговорим в новом выпуске проекта «Встречи с издателем».

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